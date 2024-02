Marks and Spencer Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

In den letzten zwei Wochen gab es viele positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über die Aktie von Marks & Spencer. An neun Tagen überwog das positive Sentiment, während an vier Tagen die negative Stimmung dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhalten hat. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Marks & Spencer-Aktie um 7,13 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -6,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Marks & Spencer-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie von Marks & Spencer.