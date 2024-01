Marks and Spencer Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Aktie der Marks & Spencer wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 4 guten, 4 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen. Aus diesem Feedback ergibt sich eine langfristige Einstufung als "gut". Im letzten Monat gab es 0 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Empfehlungen, was kurzfristig zu einer neutralen Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 242,86 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 272,4 GBP zu einer erwarteten Kursentwicklung von -10,85 Prozent führt, was als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Marks & Spencer die Einschätzung "neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Marks & Spencer im letzten Jahr eine Rendite von 97,06 Prozent erzielt, was 91,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 10,75 Prozent, wobei Marks & Spencer aktuell 86,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich bei Marks & Spencer eine erhöhte Aktivität im Netz feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einstufung als "gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Marks & Spencer in diesem Punkt die Einstufung: "gut".

Im Bereich der Dividende schüttet Marks & Spencer auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,71 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,71 %. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "schlecht".