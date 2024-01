Marks and Spencer Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Marks & Spencer in den sozialen Medien, was zu einem deutlich negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Marks & Spencer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 211,14 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 286,3 GBP weicht somit um +35,6 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 254,79 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+12,37 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Marks & Spencer in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +104,19 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 110,35 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Marks & Spencer in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Marks & Spencer daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.