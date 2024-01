Marks and Spencer Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Aktie von Marks & Spencer bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,35 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels um 3,29 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens vergleichsweise gering ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Marks & Spencer-Aktie von insgesamt 8 Analystenbewertungen 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Auch wenn es in den letzten vier Wochen keine Analystenupdates zu Marks & Spencer gab, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 242,86 GBP. Dies bedeutet, dass die Aktie um -3,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (251,2 GBP) fallen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung um Marks & Spencer in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer bei 13,76 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Multiline-Einzelhandel (26,11). Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.