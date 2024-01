Marks and Spencer Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Marks & Spencer wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 8 Analysten bewertet. Dabei wurden 4 Einstufungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 251,2 GBP könnte die Aktie laut den abgegebenen Kurszielen um -3,32 Prozent fallen, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Marks & Spencer-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Stimmung und das Interesse an Marks & Spencer in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Marks & Spencer in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Jedoch zeigte die Analyse aus den sozialen Medien 3 Schlecht-Signale und keine Gut-Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie von Marks & Spencer liegt bei 0,35 %, was 3,29 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.