Marks and Spencer Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Marks & Spencer zeigt der RSI aktuell einen Wert von 91,72, was auf eine Überkaufsituation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft erscheint. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Marks & Spencer im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 116,57 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Sektordurchschnitt von 9,62 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Marks & Spencer in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt, dass 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 242,86 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -3,32 Prozent fallen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Marks & Spencer somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.