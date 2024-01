Marks and Spencer Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Marks & Spencer hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Marks & Spencer um 97,06 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Auch im Multiline-Einzelhandel übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von 86,31 Prozent den Sektorstandard deutlich. Diese starke Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt Marks & Spencer derzeit bei 9,09 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Der RSI25 zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung für beide Zeitrahmen führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Marks & Spencer im Vergleich zur Branche Multiline-Einzelhandel eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 272,4 GBP sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch über dem der letzten 200 Tage liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Sollten Marks and Spencer Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Marks and Spencer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Marks and Spencer-Analyse.

Marks and Spencer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...