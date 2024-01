Marks and Spencer Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Marks & Spencer schüttet eine Dividendenrendite von 0,35 % aus, was 3,29 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,64 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Marks & Spencer im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" mit einer Rendite von 116,57 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 109 Prozent. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,47 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Marks & Spencer mit 105,1 Prozent ebenfalls weit darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Marks & Spencer in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse zeigt 4 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Marks & Spencer liegt bei 82,43, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,6 und wird als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung für Marks & Spencer aufgrund der Dividendenrendite, der Aktienkursentwicklung, der Anlegerstimmung und des Relative Strength-Index.