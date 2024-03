Marks and Spencer Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die technische Analyse der Marks & Spencer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 229,12 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 250,8 GBP, was einem Unterschied von +9,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs mit 249,76 GBP nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von +0,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Marks & Spencer-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Marks & Spencer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,79 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Aktie damit um 54,64 Prozent über dem Durchschnitt (2,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 1 Prozent, wobei Marks & Spencer aktuell um 55,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung mit "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Marks & Spencer-Aktie eine Dividendenrendite von 0,35 Prozent auf, was 3,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Dadurch wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer bei 11,67 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 24,75 deutlich günstiger ist und auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aufgrund dieser Bewertung.