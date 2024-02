Marks & Spencer Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Marks & Spencer-Aktie beträgt 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis weist der RSI mit einem Wert von 66,85 auf, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im vergangenen Jahr wurden 4 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Marks & Spencer abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat ergab sich eine positive Einschätzung von 1 Analysten und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 242,86 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 2,47 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Marks & Spencer-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Marks & Spencer haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marks & Spencer bei 11,98, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,95 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.