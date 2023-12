Markor Home Furnishings Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Markor Home Furnishings liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Rendite von -10,26 Prozent entspricht. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 4,59 Prozent, wobei Markor Home Furnishings mit 14,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Markor Home Furnishings derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,92 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,76 CNH um -5,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,62 CNH zeigt eine Abweichung von +5,34 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt, und insgesamt zu einem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Markor Home Furnishings beläuft sich auf 37,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 liegt bei 39,6, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Markor Home Furnishings besonders positiv diskutiert, mit acht Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein, zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.