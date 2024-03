Marketwise Aktie: Der Knaller!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Marketwise deutlich getrübt, wie aus einer Analyse hervorgeht. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde auch eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhielt Marketwise in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Marketwise in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl von privaten Nutzern in den sozialen Medien als auch in den besprochenen Themen. Dies führte zu einer Gesamteinstufung der Anlegerstimmung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Marketwise-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die Marketwise-Aktie. Zudem ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Potenzial von 131,21 Prozent, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Marketwise, basierend auf der Analyse der Stimmung, der technischen Entwicklung und der Analysteneinschätzung.