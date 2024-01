Marketwise Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Anlegerstimmung bei Marketwise ist insgesamt neutral, so die Diskussionen in den sozialen Medien. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Fokus, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Titels führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass alle drei Bewertungen positiv waren, was zu einem positiven Rating für die Marketwise-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 46,52 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 35,82 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Marketwise in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den Diskussionsforen gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Faktoren eine negative Bewertung.