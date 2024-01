Marketwise Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Marketwise wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating besteht aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Marketwise. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 4 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 59,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Marketwise eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +23,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,03 USD mit dem aktuellen Kurs (2,51 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,75 USD, liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,73 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser kurzfristigeren Analyse. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Marketwise von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Es wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Marketwise festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Marketwise für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.