MarketAxess Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Marketaxess-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 331,63 USD, was ein Aufwärtspotential von 13,24 Prozent vom letzten Schlusskurs von 292,85 USD bedeutet. Alles in allem erhält Marketaxess eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,11 Punkte, was bedeutet, dass Marketaxess momentan als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,51, dass Marketaxess überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite für Marketaxess beträgt derzeit 1,28 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,75 Prozent) liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Marketaxess weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.