MarketAxess Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Marketaxess-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 268,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 296,42 USD lag, was einer Abweichung von +10,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem gleitenden Durchschnitt von 243,62 USD und einem letzten Schlusskurs von 296,42 USD ergibt sich eine Abweichung von +21,67 Prozent, wodurch die Aktie erneut mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Marketaxess-Aktie im vergangenen Jahr bei 3,69 Prozent, was 7,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 18,65 Prozent, wobei Marketaxess aktuell 14,95 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung rund um die Marketaxess-Aktie ist hingegen überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Marketaxess eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4,38 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

