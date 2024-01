Carespan Health, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien neutral über Carespan Health diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Carespan Health ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Carespan Health-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Carespan Health-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Carespan Health aufgrund des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität, des RSI und der technischen Analyse eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.