Die Marken unseres Vertrauens

Hamburg (ots) -- Social-Listening-Studie zeigt: Diese Unternehmen gelten als besonders vertrauenswürdigLoks der Marke Fleischmann fahren durch Modellbaulandschaften auf Spur N, Züge der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) auf Regionalbahnstrecken im Nord-Osten Brandenburgs. Groß und Klein ist gemein: Ihnen wird in ihrer jeweiligen Branche das "Höchste Vertrauen" entgegengebracht. Beide genießen einen Ruf für Seriosität und Qualität, gelten als verlässlich und empfehlenswert wie kein zweiter Anbieter unter Spielzeugmarken respektive Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Das zeigt die Social-Listening-Studie "Höchstes Vertrauen", für die das IMWF im Auftrag von Focus Money den öffentlichen Online-Diskurs zu rund 17.000 Unternehmen und Marken über einen Zeitraum von zwölf Monaten analysiert hat. Für 479 Branchen und Produktkategorien wurde mit Hilfe von Verfahren Künstlicher Intelligenz bestimmt, welche Anbieter die beste Reputation im Hinblick auf Seriosität, Qualität, Weiterempfehlung und Vertrauen genießen. 2.541 Mal wurden für deutlich über die Brachennormalität herausragende Ergebnisse das Deutschlandtest-Siegel "Höchstes Vertrauen 2022" verliehen. Darunter unter anderem an die Sparkasse Harburg-Buxtehude und die Hannoversche Versicherung.Zu den Branchen, in denen sich besonders viele Qualifikanten für das Siegel "Höchstes Vertrauen 2022" sammeln, gehört zum Beispiel der deutsche Exportmotor des Maschinen- und Anlagenbaus. Primus und damit Messlatte ist in dieser Gruppe das traditionsreiche Odenwalder Familienunternehmen Mosca, das auf Fördertechnik und Umreifungsmaschinen auf Weltniveau spezialisiert ist. Weitere 40 Unternehmen dieser großen Branche reichten in ihren Ergebnissen so nah an dessen Spitzenleistung heran, dass sie ebenfalls die Kriterien für das Deutschlandtest-Siegel erfüllen.Verbrauchernäher führt unter den gesetzlichen Krankenversicherungen die heute als BIG direkt gesund firmierende Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit ein Feld von insgesamt 17 Ausgezeichneten an. An der Spitze von 15 als besonders empfehlenswert geltenden Anbietern von Wohnwagen und Reisemobilen genießt Bürstner das "Höchste Vertrauen".Vertrauen: Fundament des Erfolgs"Vertrauen in und Glaubwürdigkeit von Marken und Unternehmen entsteht durch das Erfüllen von Markenversprechen. So gewonnenes hohes Vertrauen geht dann häufig mit einem hohen Markenwert einher", erläutert Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des IMWF. "Allerdings führt umgekehrt auch ein geringes Vertrauen oftmals zu einem geringen Markenwert. Und nur wer über ein hohes Maß an Vertrauen verfügt, kann sich üblicherweise langfristig am Markt durchsetzen."Den hier vorgestellten Trägern des Deutschlandtest-Siegels "Höchstes Vertrauen" ist dies gelungen: Sie alle Blicken auf Jahrzehnte, zum Teil sogar mehr als hundertjährige Erfolgsgeschichten zurück.HintergrundinformationenDie Siegelstudie "Höchstes Vertrauen" des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag von Focus Money mithilfe einer Social-Listening-Analyse die Reputation von rund 17.000 Unternehmen und Marken in Deutschland im Hinblick auf die Themenfelder Seriosität, Qualität, Weiterempfehlung und Vertrauen im öffentlichen Online-Diskurs zwischen dem 01. September 2021 und dem 31. August 2022. Dazu wurden mehrere hundert Millionen öffentliche Internet-Quellen inklusive redaktioneller Seiten und Social Media nach Nennungen der betrachteten Unternehmen im Erhebungszeitraum durchsucht.Verfahren der Künstlichen Intelligenz identifizierten in den Suchergebnissen rund 4,5 Millionen Aussagen über die untersuchten Unternehmen im Hinblick auf Seriosität, Qualität, Weiterempfehlung und Vertrauen und unterzogen diese Fundstellen einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negative Tonalität der Erwähnungen der Unternehmen.Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie. Unternehmen der gleichen Branche, die hier mindestens 70 Punkte erreichen konnten, qualifizierten sich für das Deutschlandtest-Siegel "Höchstes Vertrauen 2022". Insgesamt gelang dies 2.541 Unternehmen aus 479 Branchen - von Abrechnungsdienstleistern über Mobilfunkanbieter bis hin zu Zuckerherstellern.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Das IMWF liefert Insights für die strategische und operative Steuerung in Pressearbeit, Marketing und Risikomanagement. Weltweit. Hochverdichtet. Handlungsleitend für unsere Kunden.Basis dafür ist die gesamte öffentliche Kommunikation zu Marken, Unternehmen und Institutionen auf 438 Millionen Webseiten weltweit. In 130 Sprachen. Allein in Deutschland analysiert das IMWF laufend die Kommunikation zu 27.000 Marken und Unternehmen sowie zu 4.000 politischen Akteuren. Täglich wertet das IMWF Millionen von Aussagen aus und nutzt dafür eigens entwickelte Instrumente der künstlichen Intelligenz. Damit gehört das IMWF zu den führenden Anbietern von KI-basierten Inhaltsanalysen in Europa.Die millionenfache Kommunikation verdichtet das IMWF-Analyseteam zu strategischen und operativen Handlungsempfehlungen. Unser Anspruch ist die Verdichtung auf das Entscheidende. Und das extrem zeitnah, um die Reaktionsgeschwindigkeit unserer Kunden bestmöglich zu unterstützen.Die Erstellung umfangreicher Siegelstudien wurde von der International School of Management ISM geprüft und zertifiziert.Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Jörg ForthmannIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 111info@imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell