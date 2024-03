MarkLines Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Aktuell liegt der RSI7 für Marklines bei 51,16 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 44,98, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält das Marklines-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Marklines über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Marklines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Marklines aktuell bei 2802,67 JPY, was eine Einstufung als "Gut" zur Folge hat. Der Aktienkurs liegt bei 3155 JPY, was einem Abstand von +12,57 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von +4,37 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".