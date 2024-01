MarkLines Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Lincoln National":

Die technische Analyse der Marklines-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2675,22 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 2943 JPY lag, was einem Abstand von +10,01 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2764,22 JPY, was einer Differenz von +6,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, jedoch überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Marklines. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Marklines zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass Marklines derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Marklines-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.