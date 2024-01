Marinus Pharmaceuticals Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Aktie der Marinus liegt der RSI aktuell bei 59,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut" führt.

Die Analysten haben die Aktie der Marinus in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut" und 0 "Neutral" Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 23,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 124,76 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie der Marinus von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Marinus derzeit um +29,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls als "Gut" vor, da die Distanz zum GD200 bei +28,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.