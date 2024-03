Marinus Pharmaceuticals Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten vier Wochen konnte bei Marinus eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in der Zunahme der Kommunikationsfrequenz wider. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens hin. Sowohl in den Kommentaren der letzten Wochen als auch in den aktuellen Meinungen überwiegen die positiven Äußerungen. Dadurch wird das Unternehmen von unserer Redaktion ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +4,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen liegt bei Marinus bei 40 bzw. 56,46, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Marinus ein insgesamt "Neutral" Rating.