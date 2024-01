Marinus Pharmaceuticals Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Aktie von Marinus wird charttechnisch betrachtet und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,84 USD liegt, was einer Abweichung von +33,66 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,84 USD, was einer Abweichung von +38,27 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen alle 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft werden. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 23,6 USD, was einer potenziellen Steigerung von 117,71 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,84 USD) aus bedeutet. Zusammengefasst erhält Marinus von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung rund um die Aktie von Marinus ist überwiegend negativ, sowohl in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen als auch in den Gesprächsthemen der letzten Tage. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.