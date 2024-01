Marinomed Biotech Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die österreichische Biotech-Firma Marinomed Biotech schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Mit einer Differenz von 2,48 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Marinomed Biotech zeigt der RSI7 einen Wert von 75,61 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist, und der RSI25 beträgt 73,4, was ebenfalls als überkauft gilt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Aktie von Marinomed Biotech erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,18 Prozent, was 47,27 Prozent unter dem Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor liegt. Im Arzneimittelsektor liegt die Rendite sogar um 46,66 Prozent unter dem Durchschnitt, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen hingegen eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, weshalb das Unternehmen von einigen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Marinomed Biotech als "Gut" angemessen bewertet.