Marinomed Biotech Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Marinomed Biotech hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 89,47 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Eine ähnliche Situation zeigt sich auch beim RSI25, der auf einen Wert von 82 hinweist. Auch hier wird die Situation als überkauft eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 38,57 EUR, während der aktuelle Kurs bei 31 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,63 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 35,35 EUR, was einem Abstand von -12,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat die Aktie von Marinomed Biotech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -45,37 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt der Branche lediglich um -2,81 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 45,26 Prozent deutlich darunter. In beiden Vergleichen wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen ebenfalls überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Aktie von Marinomed Biotech basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und dem Anleger-Sentiment.

