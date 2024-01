Marine Products Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für Marine Products wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 35,23. Somit wird Marine Products insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Marine Products-Aktie langfristig als "Neutral", basierend auf den Meinungen von 18 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 11,7 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Marine Products war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Marine Products-Aktie aktuell bei 13,81 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,54 USD, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.