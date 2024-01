Marine Products Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Marine Products wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,97 Punkten, was darauf hinweist, dass die Marine Products-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 36,52, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Marine Products eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Marine Products mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,05 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dieser Abstand beträgt aktuell 87 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" von 61. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, sodass die Marine Products-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Abschließend wird die Marine Products-Aktie von Analysten aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Marine Products vor. Alles in allem erhält Marine Products eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.