Marine Aktie: Der weitere Knall!

Die Marine-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik und ihrer Performance in verschiedenen Bereichen negativ bewertet. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 10,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik der Marine-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Marine-Aktie liegt bei 90, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 41,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating in Bezug auf den 25-Tage-RSI. Insgesamt erhält die Marine-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Marine-Aktie aufgrund einer Abweichung von -8,63 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses im Vergleich zu diesem Durchschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Marine-Aktie eine Performance von -22,33 Prozent, was 16,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Kommunikationsausrüstung" liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie 10,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält die Marine-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.