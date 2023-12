Marine Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Marine war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen war die Stimmung grün, ohne negative Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Marine-Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1092,9 auf, was 1369 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt. Aufgrund dieses hohen KGV erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Marine liegt bei 0 Prozent, was 10,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments weniger rentabel und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Kommunikation über Marine in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung gezeigt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Häufigkeit der Beiträge zu Marine in den sozialen Medien war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.