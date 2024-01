Marine Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Marine-RSI beträgt 27,42, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 50,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Marine derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung mit einem Unterschied von 10,12 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Marine bei -10,75 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,16 Prozent erzielt, wobei Marine mit 8,6 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger haben Marine in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.