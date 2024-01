Marine Aktie: Was ist hier nur passiert?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Marine-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Marine-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,86 und ein Wert für den RSI25 von 47,33. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Marine wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Marine auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Marine-Aktie aktuell 47,66 GBP, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Im Branchenvergleich hat die Marine-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,75 Prozent erzielt, was 4,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -2,12 Prozent, und Marine liegt aktuell 8,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.