Marine Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen hat Marine eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Marine diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell sind vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Marine gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 1092,9 insgesamt 1236 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Marine derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 45,29 GBP, während der Kurs der Aktie bei 31,5 GBP um -30,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 35,84 GBP, was einer Abweichung von -12,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.