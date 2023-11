Marine Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten Wochen konnte bei Marine keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wies keine signifikanten Unterschiede auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Marine daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so ist bei einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (10,31 %) eine niedrigere Bewertung zu vergeben. Die Differenz von 10,31 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Beobachtung der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Marine eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Marine daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marine bei 1092 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweisen. Daraus ergibt sich eine Überbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.