Umenohana Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Umenohana als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Umenohana-Aktie beträgt 18,75, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 31,67 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken wurde die Stimmungslage gegenüber der Umenohana-Aktie als neutral bewertet. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen wurden jedoch nicht verzeichnet. An insgesamt zehn Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Umenohana-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Umenohana-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 995,86 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 1026 JPY, was einen Unterschied von +3,03 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde analysiert und lag bei 1004,22 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,17 Prozent) liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Umenohana-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.