MarineMax Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Marinemax hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 24,01 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -12,22 Prozent, wobei Marinemax aktuell 34,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie derzeit ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 31,52 USD, während der Kurs der Aktie bei 37,07 USD liegt, was einer Abweichung von +17,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 31,05 USD zeigt eine Abweichung von +19,39 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Marinemax derzeit unter dem Branchendurchschnitt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zu 3,4 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Marinemax nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 7,95 insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 37,11. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".