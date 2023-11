MarineMax Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie von Marinemax erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,86 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Marinemax damit 0,75 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,61 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -16,35 Prozent, wobei Marinemax aktuell 19,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Marinemax deutet darauf hin, dass sie unterbewertet ist. Mit einem KGV von 4,98 liegt es insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", welcher bei 34,27 liegt. Aus fundamentalanalytischer Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Marinemax besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral an einem Tag eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut", was Marinemax insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.

Dividende: Die Dividendenrendite berechnet sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Aktuell weist Marinemax eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 5,71%. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 5,71 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.