MarineMax Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Aktie von Marinemax zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 32,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 32,19 USD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -0,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 33,76 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,65 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,4 Prozent erzielt, was 31,52 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt Marinemax sogar um 32,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Marinemax liegt derzeit bei 45,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,95 Euro, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.