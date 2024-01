Marin Software Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf Marin Software wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,28 und zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Marin Software somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Marin Software in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Marin Software mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,2 %) niedriger und erhält daher eine Bewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Marin Software. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Diskussionen. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Damit erhält Marin Software insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die Dividende, sowie eine weitere "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.