Marin Software Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Marin Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Underperformance von -72,31 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,09 Prozent, und Marin Software lag 71,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Marin Software eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Marin Software in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und der häufigen Diskussionen über die Aktie erhält Marin Software eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Marin Software derzeit bei 0,47 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,31 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -34,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,37 USD, was einer Distanz von -16,22 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Schlecht".