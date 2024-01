MariMed Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Marimed wird in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,37 USD liegt und der Kurs der Aktie (0,314 USD) um -15,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,3 USD, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Marimed mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,4 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies macht die Aktie im Vergleich zu Wachstumsaktien als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird bei Marimed eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wurden negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild in den sozialen Medien registriert. Insgesamt erhält Marimed in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Marimed liegt bei 26,92, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25 liegt bei 45, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Marimed daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.