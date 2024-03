MariMed Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse von Marimed-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,229 USD liegt, was einer Abweichung von -34,57 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,3 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,229 USD, was einer Abweichung von -23,67 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Marimed daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Marimed einen aktuellen Wert von 0 Prozent auf, der nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Marimed als "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15,4 liegt und somit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 134. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Marimed eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Marimed-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 70,63, was darauf hinweist, dass Marimed überkauft ist und daher in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Marimed daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Marimed derzeit mit gemischten Bewertungen konfrontiert ist, und Anleger sollten die verschiedenen Indikatoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.