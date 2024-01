MariMed Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Marimed auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Marimed in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -22,16 Prozent, vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Marimed-Aktie der letzten 200 Handelstage (0,37 USD) mit dem aktuellen Kurs (0,288 USD). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Marimed führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", da sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen auf ein neutrales Niveau hinweisen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite der Marimed-Aktie 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Gesamteinschätzung für Marimed basierend auf den verschiedenen Analysen lautet somit "Neutral".

