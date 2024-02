MariMed Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit bestimmt. Der RSI der Marimed-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 96, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,47, was darauf hindeutet, dass Marimed weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Marimed ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Marimed in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Marimed für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Marimed bei 0 Prozent, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Marimed diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.