Marfrig Global Foods Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Marfrig Global Foods-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,97 USD liegt, was einer Abweichung von 33,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,73 USD liegt mit einem Schlusskurs von 1,97 USD darüber, was einer Abweichung von 13,87 Prozent entspricht. Somit erhält die Marfrig Global Foods-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Marfrig Global Foods wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Marfrig Global Foods liegt bei 54,29, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 54 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marfrig Global Foods einen Wert von 1,43 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Nahrungsmittelbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 37,47, was einer Unterbewertung von 96 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Marfrig Global Foods-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.