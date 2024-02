Marfrig Global Foods Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Marfrig Global Foods wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Marfrig Global Foods daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Marfrig Global Foods verläuft derzeit bei 1,56 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,79 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +14,74 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei -4,79 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Marfrig Global Foods wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen ein negatives Sentiment, während größtenteils neutral eingestellt waren. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Marfrig Global Foods aktuell 27, was eine positive Differenz von +23,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" ergibt. Für diese Dividendenpolitik erhält Marfrig Global Foods daher eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.