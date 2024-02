Marenave Schiffahrt Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marna Beteiligungen zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 14,29 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Marna Beteiligungen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Marna Beteiligungen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Marna Beteiligungen in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und in den letzten Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgekommen sind. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Marna Beteiligungen durchschnittlich ist und eine normale Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Marna Beteiligungen-Aktie auf längerfristiger Basis deutlich über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Marna Beteiligungen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.