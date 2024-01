Marenave Schiffahrt Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Marna Beteiligungen neutral bewertet

In den vergangenen zwei Wochen wurde Marna Beteiligungen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Marna Beteiligungen liegt bei 46,88 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Aktien können Aufschluss über die langfristige Entwicklung geben. Die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung im Internet ergeben für Marna Beteiligungen eine neutrale Bewertung, da sowohl die Aktivität als auch die Stimmungsänderung als mittelmäßig eingestuft werden.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs von Marna Beteiligungen (3 EUR) sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2,06 EUR) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (2,52 EUR) liegt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Marna Beteiligungen eine neutrale bis positive Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.