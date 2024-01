Marcus, Millichap Aktie: Das darf nicht passieren!

Analystenbewertung: Langfristig betrachten Analysten die Aktie von Marcus & Millichap als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 0 positiv, 0 neutral, 1 negativ. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Marcus & Millichap. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24 USD, was einem erwarteten Rückgang von 36,54 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 37,82 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutrale" Bewertung vergeben.

Stimmung und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Marcus & Millichap wenig Aktivität, was zu einer "Schlechten" Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutralen" Einstufung führte. Insgesamt wird Marcus & Millichap daher als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Marcus & Millichap von 37,82 USD liegt mit +15,45 Prozent über dem GD200 (32,76 USD), was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 35,99 USD, was ebenfalls ein positives Signal ist (+5,08 Prozent Abstand). Insgesamt wird der Kurs der Marcus & Millichap-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Marcus & Millichap in sozialen Medien ergab überwiegend negative Kommentare und Themen in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.