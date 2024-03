Marcus, Millichap Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen hauptsächlich eine negative Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Marcus & Millichap. Die Diskussion war größtenteils von negativen Themen geprägt, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Vergleich zu anderen Unternehmen eher schwach ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Marcus & Millichap in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 62,7, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht hingegen bei 77,34 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Marcus & Millichap.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Marcus & Millichap-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied von -11,11 Prozent zum letzten Schlusskurs, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird die Marcus & Millichap-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.