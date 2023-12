Marcus, Millichap Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Marcus & Millichap liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 12,61 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit 12,59 im überverkauften Bereich. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal eine "Gut"-, 0 Mal eine "Neutral"- und 1 Mal eine "Schlecht"-Einschätzung für Marcus & Millichap abgegeben, was langfristig zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 43,86 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -45,28 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 24 USD führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Marcus & Millichap derzeit 29,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 35,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.